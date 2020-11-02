الانتخابات الأميركية 2020.. حقائق عن السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض

2020/11/02 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

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الانتخابات الأميركية

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

يتجه ملايين الأميركيين يوم غد الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة الأميركية والكونغرس ومجلس الشيوخ، حيث يتنافس الرئيس دونالد ترمب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الوصول إلى البيت الأبيض.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فانه يحق لـ230 مليون أميركي التصويت في الانتخابات الرئاسية، ويتوقع أن تشارك نسبة قياسية منهم في انتخابات عام 2020، وما يعزز هذه النظرية هو تجاوز نسب التصويت المبكر الأرقام التي سجلت في الدورات السابقة، إذ فضل العديد من الناخبين ملء بطاقات الاقتراع التابعة لهم مسبقا لتجنب الوقوف في طوابير طويلة يوم الانتخابات، التي تجري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتعتبر التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية هذا العام أخطر بكثير من السنوات الماضية، إذ انها تجري في ظروف استثنائية لم تشهدها البلاد من قبل، وهي تتجاوز مسألة عد الأصوات في البريد، والذي اعتبرها ترمب تسهل التزوير، بل أزمة تفشي كورونا الذي لم تتخلص منه البلاد، وحادثة مقتل الرجل الأسود جورج فلويد وما نتج عنها من تظاهرات حاشدة تخللها أعمال عنف.

وفيما يتعلق بالتصويت المبكر، فقد تلقت كل ولاية تقريبا عددا من الأصوات المبكرة أكثر مما تلقته في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، إذ أدلى أكثر من 93,8 مليون أميركي بأصواتهم بالفعل، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات عندما أدلى 58,8 مليون شخص بأصواتهم في وقت مبكر أو بالبريد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وفي 20 ولاية تقدم بيانات التسجيل المرتبطة بالأحزاب، صوت نحو 20 مليون ديمقراطي مسجل بالفعل، مقابل 13 مليون جمهوري، و10,1 مليون دون انتماء حزبي، ومن المتوقع أن يسبب الإقبال الكبير على التصويت المبكر، تأخيرا في إعلان النتائج، إذ أن معالجة أوراق الاقتراع بالبريد تتطلب عادة وقتا أكثر من بطاقات الاقتراع المباشر، علما أن ولايات عدة عدلت قوانينها لإجراء العد والفرز قبل 22 يوما من الانتخابات.

ولكن ولايات أخرى مثل ميشيغان، بنسلفانيا، وويسكونسن، وجميعها ولايات تعتبر متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، لن تقوم بفرز الأوراق البريدية قبل يوم الانتخابات، ونتيجة لذلك، قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة الفائز في تلك الولايات.

ولا يعتبر الفائز من يحصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، إذ أن الرئيس الأميركي لا ينتخب من الناخبين مباشرة، وإنما عبر آلية فريدة على الصعيد الوطني، وهي المجمع الانتخابي، إذ يصوت الأميركيون في الواقع لـ 538 ناخبا يقومون هم بانتخاب الرئيس، ومن أجل الفوز في الانتخابات، يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات المجمع الانتخابي، ما يجعل من 270 الرقم الحاسم، وهو النصف زائد واحد من المجمع الانتخابي.

كما يتطلب الطريق إلى البيت الأبيض الفوز بـ 270 صوتا من أصل 538 صوتا انتخابيا، لكن الأصوات الحاسمة ستأتي على الأرجح من 13 ولاية، تشكل جميعها ساحة المعركة الانتخابية، إذ أنه من المتوقع أن تحدد تلك الأصوات الانتخابية البالغ عددها 187 من 11 ولاية، بالإضافة إلى دائرتين في الكونغرس تمنح كل منهما صوتا انتخابيا واحدا، من سيخرج منتصرا بعد احتساب الأصوات.

والولايات هي: فلوريدا، جورجيا، أيوا، نورث كارولينا، أوهايو، تكساس، أريزونا، ميشيغان، نيفادا، بنسلفانيا، ويسكونسن.



وتقع مقاطعات الكونغرس في مين ونبراسكا.



ومن خارج هذه المجموعة، هناك ولايتان أخريان يجب مراقبتهما هما مينيسوتا ونيو هامبشاير، إذ بذل ترامب جهوداً لقلب تلك الولايات التي أيّدت هيلاري كلينتون قبل أربع سنوات.

إضافة إلى التصويت للرئيس، سيختار ملايين الناخبين الأميركيين كذلك أعضاء الكونغرس.



وسيتم التنافس على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، وكافة مقاعد مجلس النواب الـ 435.

أما لجهة الحملات الانتخابية لعام 2020، تم إنفاق 6,6 مليار دولار من قبل المرشحين للرئاسة، أي أكثر بملياري دولار من المبلغ الذي أُنفق في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات، بحسب دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس"، وتفوقت حملة بايدن من هذه الناحية، إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية، وتم بالمجمل إنفاق أكثر من 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 3 تشرين الثاني، إذ تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونغرس.

ر.إ

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