إصابة ضابط شرطة ومقتل نجله بحادث تبادل إطلاق نار في أربيل

2020/11/02 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسفر تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة بمحافظة أربيل وشخص مطلوب أمنيا عن مقتل شرطي وإصابة أحد الضباط.

وأكدت مصادر محلية ان اطلاق النار بين الطرفين حدث اثناء محاصرة المطلوب داخل منزله في حي العدالة، والذي أدى الى إصابة العقيد عز الدين وهو مدير مركز شرطة أحد الأحياء بالمحافظة، إضافة الى مقتل نجله وهو منتسب بقوات الشرطة، إضافة الى ثلاثة آخرين من عناصر الشرطة.

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