كورونا يقترب من رئيس منظمة الصحة العالمية ويجبره على الخضوع للحجر الصحي

2020/11/02 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيودورس غبريسوس اخضاع نفسه للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ونشر غبريسوس تغريدة على تويتر قال فيها إنّه وضع نفسه في الحجر الصحّي بعد ان كان قد خالط شخصا ثبُتت إصابته بكوفيد تسعة عشر، على الرغم من عدم ظهور أي اعراض عليه، مبينا انه يشعر أنه بخير ولكنه سيعزل نفسه تماشياً مع بروتوكولات منظّمة الصحّة العالميّة، وانه سيواصل اداء عمله من المنزل.

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