الكاظمي يوجه بصرف 500 مليون دينار لمستشفى القلب التخصصي في ذي قار

2020/11/02 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنفيذا للخطة الحكومية من أجل إعادة تأهيل المرافق الصحية في محافظة ذي قار خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة.

وجّه الكاظمي، وزارة النفط بصرف مبلغ نصف مليار دينار لمستشفى القلب التخصصي في محافظة ذي قار، حيث أوضح مصدر حكومي مُطلع أن التخصيص المالي جاء لتلبية الاحتياجات وتوسعة المستشفى، ودعمها بالمستلزمات اللازمة.

وأضاف، أن الكاظمي أوعز أيضاً لوزارة النفط، بتخصيص مبلغ مقداره مائة مليون دينار شهريا للمستشفى ذاتها لتغطية احتياجاتها.

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