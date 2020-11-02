تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق ثلاث سنوات

2020/11/02 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الاثنين، تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق.



وقال الغزي خلال اجتماع الحكومة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، تابعها "ناس"، (2 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق 3 سنوات أخرى".

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