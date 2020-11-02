العراق يستعد لإستقبال الدول المانحة الأسبوع المقبل

2020/11/02 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ان التاسع من الشهر الحالي سيشهد حضور الدول المانحة لدعم وتمويل المشاريع في المناطق المحررة.

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