أول تعليق لرونالدو بعد عودته للتألق مع يوفنتوس

2020/11/02 | 12:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب مجددا والتألق مع يوفنتوس، بعد غيابه عن صفوف الفريق لقرابة أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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