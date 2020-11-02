سلة اسود الرافدين تكثف التدريبات تحضيراً للتصفيات

2020/11/02 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كثف المنتخب الوطني بكرة السلة، تدريباته استعداداً لتصفيات كأس آسيا.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني كثف من تحضيراته خللا المعسكر المغلق بقاعة الشعب في العاصمة بغداد”.واوضح أن “صفوف المنتخب الوطني، اكتملت لأول مرة بالتحاق اللاعبين المغتربين كامل جان ونورس ضرار، فضلاً عن التحاق المدرب المساعد اتيلا شلبي، ليساعد مدرب اسود الرافدين”.يذكر ان المنتخب الوطني تعاقد مع المدرب البوسني، عزيز بكير لقيادة المنتخب في التصفيات الاسيوية.



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