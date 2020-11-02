الانتخابات الامريكية : مكاتب المراهنات البريطانية تتوقع انتصار بايدن

2020/11/02 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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توقعت مكاتب المراهنات البريطانية انتصار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، في الولايات المتأرجحة.

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