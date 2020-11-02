وفاة قائد اللواء 30 بالحشد الشعبي “أبو كوثر الشبكي” متأثرا بإصابته بكورونا

2020/11/02 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر في الحشد الشعبي وفاة قائد اللواء الثلاثين بالحشد أبو كوثر الشبكي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

المتحدث باسم قاطع الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، أكد ان الشبكي توفي صباح اليوم الاثنين، بعد أسبوع من معاناته من الإصابة بالفيروس.

ومن الجدير بالذكر ان اللواء الثلاثين بالحشد الشعبي والذي قاده الشبكي في الفترة الأخيرة، يتمركز في مناطق سهل نينوى وشرقي مدينة الموصل.

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