بالفيديو .. إنقاذ طفلة بعد 65 ساعة تحت الأنقاض بإزمير

2020/11/02 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات التركية عن تمكن فرق الطوارئ من انقاذ طفلة حاصرتها الأنقاض الناجمة عن زلزال مدينة ازمير لمدة خمس وستين ساعة.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ان فرق الإنقاذ أخرجت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت ركام مبنى مؤلف من سبعة طوابق كان قد انهار بسبب الزلزال الذي ضرب مدينة ازمير والذي بلغت قوته ست درجات وستة بالعشرة من الدرجة على مقياس ريختر، مشيرة الى نقل الطفلة الى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

🚨 بالفيديو : انقاذ فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تُدعى إيديل شيرين في مدينة ازمير – تركيا بعد وقوع الزلزال بـ 58 ساعة.pic.twitter.com/IR37sSjg0j

— Abdulsalam (@Sloom_sg_) November 1, 2020

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