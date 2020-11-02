بيانات مخيفة عن تزايد حالات الانتحار في العراق تعلنها وزارة الداخلية

2020/11/02 | 12:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية عن ازدياد حالات الانتحار بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين في عموم البلاد.

مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أشار في تصريح الى ان البيانات الرسمية لحالات الانتحار اشارت الى تسجيل أكثر من ألف ومئة حالة انتحار في البلاد في العامين الماضيين، وبواقع خمس مئة وثماني عشرة حالة بالعام الفين وثمانية عشر، وخمس مئة وثمان وثمانين حالة بالعام الفين وتسعة عشر.

وفي ذات السياق، كانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قد أعلنت مؤخراً، تسجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الانتحار، مؤكدة وصول العدد الى مئتين وثمان وتسعين حالة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في حين عزا متخصصون بروز تلك الظاهرة الى أسباب اقتصادية واجتماعية وتزايد العنف الاسري والاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي.

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