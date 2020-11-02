احتجزوا بهذه التهم.. طهران تعلن نقل 22 سجيناً إيرانياً من العراق - عاجل

2020/11/02 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن القائم بالأعمال الإيراني في العراق، موسى علي زادة طبطبائي، الاثنين (2 تشرين الثاني 2020)، نقل 22 سجيناً إيرانياً من العراق، واستمرار حبسهم هناك.

وقال طباطبائي في تصريح لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن "معظم هؤلاء السجناء حُكم عليهم بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات، وقضوا ربع وقتهم في السجن".

وأضاف، إن "ذلك سيتم بعد المشاورات المكثفة لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، ولا سيما السفير إيرج مسجدي مع مسؤولي العدل العراقيين، بمن فيهم رئيس القضاء العراقي".





وتابع طبطبائي، أن "جريمة معظم هؤلاء الأسرى كانت دخولهم العراق بطريقة غير شرعية وحمل المخدرات والسرقة، وهذه الجرائم مصحوبة بعقوبات شديدة في العراق".

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن نقل هؤلاء الأسرى سيتم اليوم الاثنين بحضور ممثلين عن القضاء العراقي والمحامي وممثل السفارة الإيرانية في البلاد على حدود الشلامجة.

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