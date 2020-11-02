2020/11/02 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / قررت هيئة الرأي في وزارة التخطيط، اليوم، الاثنين، المصادقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية، في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية والتدريبية والإدارية .وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، خلال الجلسة السابعة للهيأة : ان" التعاون مع مصر سيشهد تطورا واضحا خلال المرحلة المقبلة، بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء المصري والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ان مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيأة الرأي اليوم، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري".إلى ذلك تدارست هيئة الرأي في وزارة التخطيط، عددا من القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت الإجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تصادق على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تصادق على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).