الحكومة العراقية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي يبحثان اولويات اعادة الاستقرار بالمناطق المحررة

2020/11/02 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اكد الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي حرص الحكومة العراقية على انجاح جهود اعادة الاستقرار وانهاء ملف المخيمات والنازحين .وقال خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي بشان اولويات اعادة الاستقرار في المناطق المحررة الذي عقد بحضور محافظي الانبار وديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وممثلة المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق زينة علي احمد ..



ان الحكومة العراقية قررت تمديد العمل ببرنامج الامم المتحدة للفترة من عام 2021ولغاية 2023 بعد نجاح عمله منذ العام 2015والتي جاءت بجهود الحكومة العراقية ونجاحها في اعادة اكثر من اربعة ملايين و700الف نازح ونحن نامل قبل انتهاء فترة التمديد ينتهي ملف النازحين .واوضح ان المناطق المحررة تعرضت لاضرار كبيرة فاقت امكانيات الدولة وكان للمجتمع الدولي وفي مقدمتهم برنامج الامم المتحدة الانمائي .واكدت ممثلة البرنامج الانمائي ان البرنامج خصص اكثر من مليار دولار بدعم المجتمع الدولي ونفذ 2500مشروع في 31منطقه اسهمت بتعزيز التعاون بين الحكومة العراقية ودعم جهود اعادة الحياة الطبيعية للمناطق المحررة وتعزيز الثقه بين المواطن والحكومة العراقية ومؤسسات الدولة .و استعرضت كريمة نعيم مديرة برنامج اعادة الاستقرار مشاريعها بالمناطق المحررة واثرها المهم في تحقيق الاستقرار وعودة النازحين للمناطق المحررة ./انتهى

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