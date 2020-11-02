2020/11/02 | 12:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلنت بيئة ديالى، الاثنين، عن تقرير شامل عن التلوث الاشعاعي في مخازن السكراب المنتشرة في الاقضية والنواحي.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ديالى تضم العديد من مخازن السكراب الاهلية المنتشرة في الاقضية والنواحي لافتا الى انه اثير الحديث بان بعضها ملوث اشعاعيا كونها جاءت من مناطق متفرقة”.واضاف الشمري،ان” فريق مختص مع اجهزة متطورة اجرى عملية مسح شاملة لكل مخازن السكراب في الاقضية والنواحي على مدار اشهر عدة وتوصل الى نتيجة نهائية بعدم وجود اي تلوث اشعاعي لافتا الى ان التوصل للنتجية جاء من خلال الرصد والمتابعة الميدانية”.واشار الشمري الى ان” بيئة ديالى تتفاعل مع اي شكاوي تردها او رصد اي ظواهر سلبية متعلقة بالبيئة بشكل مباشر وخاصة التلوث الذي له مضار على الحياة والصحة العامة”.وتنتشر مخازن السكراب في مناطق عدة بديالى والتي تمثل قطاع حيوي للعمل خاصة المتعلق بالحديد”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تعلن خلوها من التلوث الاشعاعي في” السكراب”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تعلن خلوها من التلوث الاشعاعي في” السكراب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).