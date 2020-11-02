الاردن يعلن وارداته من النفط العراقي خلال الشهر الماضي

2020/11/02 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، اليوم، ان اجمالي واردات بلادها من نفط العراق بلغت خلال شهر تشرين الاول الماضي حوالي 262 الف برميل بمعدل 8448 برميلا يومياً.وقالت زواتي، في تصريح صحفي، ان إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ شهر ايلول 2019 وحتى نهاية تشرين اول 2020 …

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