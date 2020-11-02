نائبة: الحكومة تحاول ابتزاز البرلمان برواتب الموظفين

2020/11/02 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، بمحاولة ابتزاز البرلمان بقضية رواتب الموظفين.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت عبر تصريح صحفي إن “الحكومة العراقية تستطيع دفع رواتب الموظفين، دون التصويت على قانون الاقتراض”، مشيرة إلى امتلاكها “آليات تمكنها من ذلك”.وأوضحت أن الحكومة “تستطيع الاقتراض من البنك …

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