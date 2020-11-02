انخفاض أسعار النفط نحو 4 %

2020/11/02 | 12:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادهبطت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأوروبا والولايات المتحدة.وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.19% إلى 34.29 دولار للبرميل.في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.56% إلى 36.59 دولار …

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