الحشد الشعبي:انطلاق عملية “ضفاف نهر ديالى” العسكرية من محوريين

2020/11/02 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي زحام الجبوري، الاثنين، عن انطلاق عملية عسكرية شمال شرق المحافظة.وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي والجيش مدعومة بالطيران الحربي انطلقت من محوريين لتعقب خلايا داعش الارهابي في ضفاف نهرديالى من جهة حوض الزور في قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الجبوري،ان” عملية اخرى انطلقت في محور الخيلانية ابتداء من نهر مهروت والقرى القريبة منه لتمشيط الجداول والبساتين الزراعية بالاضافة الى جهد هندسي كبير بدء يتوغل في قلب الخيلانية وبساتينها لفتح طرق زراعية جديدة لمرور الارتال العسكرية لفتح نقاط مرابطة متقدمة”.واشار الجبوري،ان” العمليات تجري وفق ما خطط لها من قبل محور ديالى في الحشد الشعبي وعمليات ديالى مؤكدا بان العملية تجري بالتنسيق ما بين القطعات من خلال غرفة عمليات ”وتشهد الخيلانية والمناطق الزراعية في شمال قاطع المقدادية عمليات عسكرية واسعة منذ4 ايام متواصلة لتعقب خلايا داعش الارهابي”انتهى 25 ف

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