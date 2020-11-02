الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عودة اكثر من 58 الف عائلة نازحة الى مناطقهم المحررة

2020/11/02 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عودة 58 الف عائلة نازحة إلى مناطقهم في المحافظات المحررة، بالاضافة الى انه تم إغلاق 35 مخيماً للنازحين في بغداد وكركوك واقليم كردستان.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، بحسب وكالة الانباء الرسمية، إنه … Readmore

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