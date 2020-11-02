2020/11/02 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وجد العلماء أن كون المريض ذكرًا كبيرًا في السن، يزيد من فرص وجود مستويات عالية من الأجسام المضادة في البلازما التي يمكن أن تحمي من المرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: الرجال كبار السن المتعافين من كورونا يحملون أفضل بلازما لعلاج الفيروس وكالة الصحافة المستقلة.

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