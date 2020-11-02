الطاقة النيابية: الكهرباء تقترح إطلاق مشروع جديد للجباية

2020/11/02 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

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شبكات الكهرباء في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الطاقة النيابية، الاثنين، وجود مقترح لدى وزارة الكهرباء باستبدال شبكة الطاقة الكهربائية وربط مقاييس الدفع المسبق.

وذكر عضو اللجنة النائب، امجد العقابي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم 2 تشرين الثاني 2020، ان "جباية أموال الكهرباء تصل الى 7 % فقط بسبب توسع المناطق وعدم وجود مقاييس لنصبها، فضلا عن امتناع المواطنين من دفع أجور الكهرباء بشكل منتظم"، مبينا ان "وزارة الكهرباء لديها دراسة باستبدال الشبكات الكهربائية الهوائية المتهالكة بشبكة حديثة (اندر گرام ) مع مقاييس جديدة".

واضاف ان "مقاييس الدفع المسبق يعمل وفق نظام التعبئة كما انه معمول به في عدد من الدول حاليا، وهذا الأمر سيوفر الكثير من الطاقة والأموال ".

وأوضح ان "المشروع لن يكلف وزارة الكهرباء اي أموال حيث ان المقاولين سيستحصلون على أموالهم من الجباية"، مؤكدا ان "المشروع سيتحول الى ملكية الوزارة بعد إكمال أموال المقاولين المستحصلة من الجباية".

واشار العقابي، الى انه " في حال نفذت هذه الشبكات في عموم العراق ستكون الحاجة للطاقة خلال الصيف من 13 الى 14 ألف ميگا واط، وستوفر 3 الاف ميكا واط"، مبينا ان "هذا الأمر سيحقق عائدات مالية كبيرة لوزارة الكهرباء، فضلا عن تزويد المواطن بالطاقة الكهربائية بشكل منتظم وغير متلكئ".

وعبر عن أمله بان تكون هناك جدية من قبل وزارة الكهرباء في متابعة المشروع الذي سيوفر طاقة وأموال جديدة علاوة على الترحيب من قبل المواطنين.

ر.إ

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