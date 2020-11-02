مركز تنموي يقدم 11 مقترحا لتجاوز الأزمة المالية (وثائق)

2020/11/02 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قدم مركز العراق للتنمية القانونية، الأثنين، أحد عشر مقترحا تناول فيها الحلول والمعالجات النافعة للأزمة المالية الراهنة في البلاد، نتيجة انخفاض أسعار النفط وانكماش الإقتصاد العالمي.

وخاطب المركز في كتاب رسمي اصدره اليوم (2 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، الرئاسات الثلاث، وشرح فيه الحلول للمشاكل المالية وانعكاساتها على مختلف مرافق الدولة وذلك وفقا لرؤى قانونية ودستورية، مؤكدا نموذجية الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي والمالي، وصعوبة تطبيق كثير من فقراتها في الوقت الحاضر واحتياج أغلب النتائج المترتبة على تنفيذ فقراتها إلى وقت طويل.

وأوصى المركز باستقطاع 10٪ من المبالغ المحولة عن طريق المصارف الخاصة والناتجة عن مزاد بيع العملة، كتأمينات ضريبية وكمركية، والإستفادة من فارق السعر من خلال بيع الدولار إلى المصارف بواقع (1250) دينار للدولار، ومتابعة واردات المشتقات النفطية المباعة من قبل وزارة النفط لمحطات الوقود العامة والخاصة، وفرض رسم مغادرة المطار بواقع (100) دولار للفرد، وفرض تأمينات ضريبية على شركات الهاتف النقال بواقع 20٪ تدفع مقدما، وعلى الشركات النفطية بواقع 10٪، وخصخصة جميع شركات وزارة الصناعة، مبينا أن حاصل المبلغ الموفر للدولة جراء الإجراءات السالفة يصل إلى أكثر من (23) مليار دولار سنويا.

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