2020/11/02 | 12:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامارات تدافع عن فرنسا وتهاجم المسلمين.. ماكرون مُحق ويجب الاستماع إليه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامارات تدافع عن فرنسا وتهاجم المسلمين.. ماكرون مُحق ويجب الاستماع إليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).