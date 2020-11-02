النزاهة النيابية تكشف عن

2020/11/02 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابيَّة، اليوم

الاثنين، عن صفقات فساد كبيرة وهدر

للمال العام، تمثلت هذه المرة بعقود

مبرمة بين شركة الموانئ العراقية

بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل

ساحبات البواخر والحفارات ال

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