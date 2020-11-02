الأسهم الماليزية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر

2020/11/02 | 13:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين] سجلت الأسهم الماليزية أدنى مستوياتها في أكثر من ذلك أكثر من خمسة أشهر يوم الاثنين مع استمرار عدم اليقين السياسي مرتفع قبل اجتماع البنك المركزي وميزانية البلاد هذا الأسبوع ،

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