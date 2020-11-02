وكالة الاستخبارات: القبض على اثنين بتهمة ترويج العملية المزوّرة

2020/11/02 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، القبض على متهمين اثنين، يروجان لبيع العملة المزيفة في محافظة بابل.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2020) إنه "تم القبض على متهمين اثنين في قضاء المحاويل بمحافظة بابل وبالجرم المشهود وبحوزتهما (٧٣٠٠) دولار أمريكي فئه (٥٠) و (١٠٧٦٠) ليرة تركية فئه (٢٠) داخل العجلة الخاصة بهما".

وبحسب البيان، "تم ضبط العملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وتوقيفهما وفق احكام المادة(٢٨٠) حسب قرار السيد قاضي التحقيق".

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