إحباط عملية تهريب

2020/11/02 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : البصرة} أحبطت هيئة الكمارك، اليوم الاثنين، محاولة تهريب سيارات تحت الموديل ومادة المعسل الممنوع من الأستيراد في مركز كمرك ام قصر الشمالي .

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