حقوق الانسان تحذر من تفاقم حالات الانتحار والجرائم بسبب تأخر الرواتب

2020/11/02 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، من أن تأخير صرف رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية وتكرار ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

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