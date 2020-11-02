مصادر تؤكد : ترامب سيطيح بقيادات كبرى وعمل انقلابات بعد فوزه الثاني

2020/11/02 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أفادت مصادر خاصة لصحيفة بوليتيكو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لعمل انقلاب وتغيير شامل لكثير من مرؤوسيه والعاملين معه في حال إعادة انتخابه لولاية ثانية.



وعن أكبر الوزارات المستهدفة بالتغييرات، كشفت المصادر، أن التغييرات ستشمل في المقام الأول إقالة مسؤولين كبار في وزارة الصحة والمخابرات المركزية.



وأفيد في هذا الشأن بأن الاستغناء سيطال […]

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