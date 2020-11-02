العراق يمدد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

2020/11/02 | 13:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق.

وقال الغزي خلال اجتماع الحكومة العراقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وفقًا لما نقلته الوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إنه "تم تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق 3 سنوات أخرى".

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