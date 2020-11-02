2020/11/02 | 13:07 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الأثنين 2 نوفمبر 2020 | 12:51 مساءً | عدد القراءات : 31

حقوق الانسان تصدر بيانا بشأن تاخر الرواتب: انتهاك للحقوق

اصدرت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، الاثنين، بيانا بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية في العراق، مشيرة الى ان تكرار ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وذكرت المفوضية في بيان، انها"تبدي قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين واعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الجاري والاشهر اللاحقة، وتطالب الجهات ذات العلاقة الى عدم تسييس هذا الملف كونه يمثل استحقاقا دستورياً وقانونياً للموظفين والمواطنين ، وان تأخير صرف الرواتب او صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد أنتهاكا" صريحا" للحقوق الأساسية التي لايمكن المساس بها".

واشارت الى، ان"تكرار تأخير صرف رواتب الموظفين في ظل أزمة صحية وأقتصادية ولعدة أشهر متتالية يهدد أمن المواطن المعيشي والأنساني ، ويزعزع عرى المجتمع والأسرة ، ويفاقم من حالات الانتحار والجرائم المجتمعية ، وهو ما يحمل الحكومة المسؤولية القانونية لمخالفتها احكام الدستور العراقي في مواده ( ١٥ ، ٢٩ / اولا" و ٣٠/ اولا" )".

ودعت المفوضية -الحكومة- الى"أحترام ألتزاماتها الوطنية وفقا" للدستور النافذ وأحكامه ، وتأكيد أحترامها للأتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية الموقعة عليها وفي مقدمتها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والتي تلزم الدول الموقعة عليها ضمان حقوق مواطنيها المعيشية والمدنية

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