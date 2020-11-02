ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبل بيانات اقتصادية

2020/11/02 | 13:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً في تداولات اليوم الإثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة وترقب بيانات اقتصادية.

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