اشتباكات بين القوات الامنية والمتظاهرين امام وزارة الصحة ببغداد

2020/11/02 | 13:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الاثنين ، عن وقوع مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين امام وزارة الصحة وسط العاصمة بغداد “.

وقا المصدر لـ”خبر برس” ، ان المتظاهرين تجمعوا عند الساعة الثامنة صباحا امام وزارة الصحة للمطالبة بثبيتهم وتلبية مطالبهم ، مبينا ان المتظاهرين بدأو بالهجوم على القوات الامنية مما ادى الى رد بقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين “.

واوضح المصدر ان المتظاهرين عادوا الى الاحتجاج امام وزارة الصحة ولكن باعداد قليلة “.

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