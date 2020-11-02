التخطيط توافق على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مصر

2020/11/02 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقررت هيئة الرأي في وزارة التخطيط، الاثنين، الموافقة على توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جمهورية مصر العربية، في المجالات الاقتصادية والتنموية والإحصائية والتدريبية والإدارية .

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان”ذلك جاء خلال جلسة الهيئة السابعة برئاسة وزير التخطيط خالد بتال النجم، وحضرها وكيلا الوزارة، ورؤساء الأجهزة والمراكز والمديرون العامون فيها”.

وأكد الوزير، ان”التعاون مع مصر سيشهد تطورا واضحا خلال المرحلة المقبلة، بعد الزيارة المهمة لرئيس الوزراء المصري والوفد الحكومي المرافق له، إلى العراق خلال الأسبوع الماضي”.

واشار إلى، ان مذكرات التفاهم التي صادقت عليها هيأة الرأي اليوم، سيتم توقيعها خلال زيارته إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري”.

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