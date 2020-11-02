برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نفذنا مئات المشاريع الخدمية والإنسانية بالمحافطات المحررة

2020/11/02 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكد برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، الاثنين، تنفيذه مئات المشاريع الخدمية والانسانية في المحافظات المحررة واستمراه في ذلك.

وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "البرنامج نفذ ٢٧١ مشروعا خدميا وانسانيا في صلاح الدين، كما تم إعادة تأهيل 20 الف دار سكني في محافظة الأنبار، وتنفيذ 1754 مشروعا خدميا في محافظة نينوى".

كما نفذ البرنامج وفقا للوكالة "مئات المشاريع الخدمية والانسانية في المحافظات المحررة، مؤكدة "استمراره بتنفيذ مشاريع جديدة".

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