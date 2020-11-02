"إصابة سرية وشديدة".. الأمير وليام عانى من كورونا في أبريل الماضي

2020/11/02 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر بقصر كنسينغتون البريطاني أن الأمير وليام أصيب بفيروس كورونا، في أبريل الماضي، وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى.

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