استشهاد شرطي وإصابة أربعة آخرين خلال عملية اعتقال متهم في أربيل

2020/11/02 | 13:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استشهد شرطي وإصيب أربعة آخرون خلال عملية اعتقال متهم في أربيل.وذكرت شبكة رووداو الاعلامية الكردية : ان مواجهة مسلحة حدثت بين قوات الشرطة ومتهم مطلوب خلال محاولة اعتقاله في حي العدالة بمدينة أربيل، الليلة الماضية، ما أدى إلى استشهاد شرطي وإصابة أربعة آخرين ، واستمرت المواجهة من الساعة الحادية عشرة ليلاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل".وافادت الشبكة نقلا عن مصدر في شرطة أربيل بأن "مدير شرطة مركز أربيل وأربعة أفراد شرطة آخرين أصيبوا خلال أداء الواجب بحي العدالة قبل أن يتوفى أحد الشرطة المصابين لاحقاً متأثراً بجراحه وهو نجل مدير الشرطة".



والمتهم كان مطلوباً وفق مذكرة إلقاء قبض قضائية استناداً إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على أنه "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت"، لكن المتهم رفض تسليم نفسه ولاذ بالفرار.وبحسب المصدر فإن المتهم سبق أن كان ضابطاً في القوات الأمنية وقام خلال المواجهة مع الشرطة بإطلاق النار بواسطة سلاح مسدس.وخلال المواجهة، أصيب العقيد عز الدين الذي كان سابقاً مدير مكتب التحقيقات الجنائية في أربيل بثلاث طلقات نارية، كما أصيب ابنه ومرافقه بيوند عزالدين بثلاث رصاصات أيضاً وفارق الحياة على إثر ذلك، إلى جانب إصابة المقدم كيوان وشرطيين آخرين./انتهى9

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