2020/11/02 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- إيهاب كاسب / أعلن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، عن حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA.



وقال بيان عن المطار ان الحصول على شهادة الاعتماد الدولية جاء بعد تقييم التدابير الصحية التي تم إدخالها وتطبيقها على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في أول أيام استقبال المعتمرين..



مطار سعودي يحصل على شهادة اعتماد السفر الآمن الدولية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول أيام استقبال المعتمرين.. مطار سعودي يحصل على شهادة اعتماد السفر الآمن الدولية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول أيام استقبال المعتمرين.. مطار سعودي يحصل على شهادة اعتماد السفر الآمن الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).