مفوضية حقوق الإنسان تدعو لمواصلة التحقيق بالاعتداءات بحق الصحفيين

2020/11/02 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، على ضرورة تكاتف الجهود من قبل الجهات الأمنية والقضائية لمواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

ونشرت المفوضية بيانا استذكرت فيه وبمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف في الثاني من شهر تشرين الثاني، استذكرت الصحفيين الذين تعرضوا لحالات الترهيب والقتل والاختفاء القسري، ومنعهم من أداء واجبهم الإعلامي، داعية الجهات المعنية الى إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتساهم في أداء دورهم ورسالتهم الإعلامية.

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