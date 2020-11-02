مخاوف من غرق بغداد.. توقف التخصيصات المالية لمديرية المجاري

2020/11/02 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

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أطلق نواب عن مدينة بغداد نداء استغاثة للمطالبة بتخصيصات مالية عاجلة وتحشيد الامكانيات البشرية واللوجستية منعا لوقوع كارثة غرق العاصمة خلال هطول الامطار.

وطالب النائب علي الحميداوي، رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل، لإيجاد حلول ناجعة، وإطلاق التخصيصات المالية الكافية لصيانة بعض شبكات المجاري،مبينا ان مديرية مجاري بغداد لم تتسلم اي تخصيصات مالية، لتلافي وقوع الكارثة، وأعمالها بهذا الشأن شبه متوقفة او تكاد تكون معدومة.

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