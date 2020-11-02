مسرور البارزاني يضع حجر الأساس لمشروع “الذهب الأصفر”

2020/11/02 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، حجر الأساس لمشروع استراتيجي كبير في قطاع الزراعة.

ويتضمن المشروع الذي تبلغ كلفته مئتين وخمسين مليون دولار أميركي، انشاء صومعتين لتسلم محصول القمح من الفلاحين، ومطاحن بطاقة عمل تبلغ خمس مئة ألف طن، إضافة الى معامل لإنتاج مواد تدخل الحنطة كمادة أولية فيها، في حين ذكرت وزيرة الزراعة بحكومة إقليم كردستان بيكرد الطالباني ان المشروع الذي سيوفر فرص العمل للآلاف من الشباب، جاء سعيا من الوزرة لتلافي الخلل الناتج عن امتناع الحكومة الاتحادية عن دفع مستحقات فلاحي الإقليم مقابل تسليمهم محصول الحنطة للسنوات الماضية.

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