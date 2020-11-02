جريمة مروعة في بغداد والقبض على الجناة

2020/11/02 | 13:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على رجلين “اغتصبا طفلة يتيمة في التاسعة من عمرها”، وصورا عملية الاغتصاب لابتزاز والدة الطفلة”، بحسب بيان للوزارة.وقال البيان إن الرجلين “ساوما” والدة الفتاة مقابل عدم نشر مقطع ابنتها، وأضاف أن مكتب مكافحة إجرام منطقة أبو غريب (غربي بغداد)، أعد “كمينا محكما” تم على إثره إلقاء القبض …

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