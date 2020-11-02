تحتاج عامًا كاملًا لتعويضها.. خسائر هائلة في قطاع سياحة كردستان بسبب كورونا

2020/11/02 | 13:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كردستان نادر روستي، الاثنين ، أن خسائر القطاع السياحي في الإقليم جراء تفشي فيروس كورونا بلغت أكثر من 200 مليون دولار، فيما اشار الى الحاجة لعام كامل لتعويضها.

وقال روستي في حديث صحفي، إن”الإقليم يحتاج لأكثر من عام كامل لتعويض الخسائر، نتيجة الإغلاق وحظر التجول وعدم دخول السياح إلى مدن كردستان بسبب تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف أن” الحياة عادت إلى القطاع السياحي لكنها ماتزال بحذر شديد، حيث صاحب عودة افتتاح الأماكن السياحية سوء الأوضاع الاقتصادية وتأخر رواتب الموظفين، مايجعل السياحة في تراجع جديد، قد يؤدي إلى خسائر أخرى وتأثيرات على رفع نسب البطالة”.

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