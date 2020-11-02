حقوق الإنسان تطالب باستمرار التحقيقات بشأن الاعتداء على الصحفيين

2020/11/02 | 13:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، باستمرار التحقيقات بشأن الاعتداءات ضد الصحفيين وملاحقة مرتكبيها.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المفوضية تستذكر في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف في الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، الصحفيين الذين تعرضوا لحالات الترهيب والقتل والاختفاء القسري، ومنعهم من أداء واجبهم الإعلامي وإيصال المعلومة إلى الجمهور".

وأضافت، "تدعو المفوضية إلى تكاتف الجهود من قبل الجهات الأمنية والقضائية لمواصلة التحقيقات بالاعتداءات المرتكبة بحق الصحفيين وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة تحفظ حقوقهم وتساهم في أداء دورهم ورسالتهم الإعلامية وترسيخ حرية التعبير والرأي وإرساء قيم مجتمعية تحمي حقوق الإنسان من الانتهاك".

وتابعت، "كما تؤكد المفوضية على أن منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية، مطالبة اليوم أيضًا بتنسيق جهودها والبحث عن السبل والخطوات والتدابير الملموسة التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والاعتداءات ضد الصحفيين".

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