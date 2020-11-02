الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير اليابان في العراق

2020/11/02 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

تسلمت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفير اليابان في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، تسلم أوراق اعتماد سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي‬، وجرى بحث العلاقات بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح كلا الشعبين الصديقين".

واشاد حسين بحسب البيان، "بمواقف اليابان الداعمة للعراق، لاسيما ما قدمته من مساعدات لدعم جهود مواجهة تفشي جائحة فايروس كورونا المستجد"، داعيا الشركات اليابانية إلى الاستثمار، خاصة في مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية".

وأكد، على "دعمه لجهود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وطوكيو، وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيا للسفير الموفقية، والنجاح في مهام عمله، ومبديا استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للبعثة الدبلوماسية".

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