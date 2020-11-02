2020/11/02 | 13:38 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 2 نوفمبر 2020 | 01:37 مساءً | عدد القراءات : 1

تحذير من كارثة تنتظر العاصمة بغداد

حذر النائب علي الحميداوي، الاثنين، من "كارثة " تنتظر العاصمة بغداد مع حلول فصل الشتاء وتوقعات هطول الامطار.

وقال الحميداوي في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، انه "مع قرب حلول فصل الشتاء وتوقع الارصاد الجوية بهطول امطار كثيفة على العاصمة بغداد كانت لنا جولة في مديرية مجاري بغداد للاطلاع على استعداداتهم لفصل الشتاء وموسم الامطار السنوي، لكننا تفاجئنا بان الواقع يتحدث عن عدم استلام هذه الدائرة اي تخصيصات مالية، لتلافي وقوع الكارثة، وان اعمالها بهذا الشأن شبه متوقفة او تكاد تكون معدومة ".

وطالب الحميداوي رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري والعاجل، لايجاد حلول ناجعة واطلاق التخصيصات المالية الكافية لصيانة بعض الشبكات بصورة عاجلة والا ستحل كارثة في بغداد ، مع اول قطرة مطر تهطل وستكون العاصمة طافية على مستنقعات مائية لم تشهدها من قبل".

وتابع "اننا كنواب عن عاصمتنا العزيزة بغداد نطلق نداء استغاثة لاطلاق التخصيصات المالية العاجلة وتحشيد الامكانيات البشرية واللوجستية بصورة سريعة للبدء بعمليات الصيانة السريعة والوقت كافي لذلك "

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