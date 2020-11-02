رئيس مجلس النواب يستقبل وفد كتلة النصر

2020/11/02 | 13:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفدَ كتلة النصر النيابية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وأهم التحديات التي تواجه البلاد، والتي تتطلب سنَّ عددٍ من القوانين خلال الفترة المقبلة.

وأكد وفد كتلة النصر النيابية على أهمية تنسيق المواقف بين القوى السياسية، ودعم رئاسة مجلس النواب من أجل إكمال القوانين اللازمة، للمضي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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