وفيات كورونا تتجاوز عتبة المليون و200 ألف شخص حول العالم

2020/11/02 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي أكثر من 1,2 مليون شخص بسبب كورونا في جميع أنحاء العالم، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لمصادر رسمية اليوم الإثنين.

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